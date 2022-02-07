تاج الدين: أوميكرون ودلتا الأكثر انتشارا.. واللقاحات حتى الآن مؤثرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ظهور متحورات جديدة من كورونا شىء متوقع، لافتا إلى أن التعامل مع المتحور يعتبر تعامل جديد.





وأضاف عوض الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المصاب بمتحور أوميكرون يتسبب فى إصابة من 14 إلى 17 شخصا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه عند ظهور أى فيروس يتم دراسة كم شخص يستطيع الفيروس إصابتهم وتأثيره على الحالة الإكلينيكية واستجابته إلى العقاقير وتأثيره على حملات التطعيم والتلقيح.

وأشار إلى أن متحورى أوميكرون ودلتا هما الأكثر انتشارا، مؤكدًا أن اللقاحات حتى الآن مؤثرة فى التعامل مع الفيروس، لافتًا إلى أن اللقاحات لا تمنع العدوى ولكنها تعمل على تقليل عدد الإصابات التى تدخل المستشفيات كما تقلل عدد حالات الوفيات.