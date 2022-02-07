/677995/طليقة-سعد-الصغير-تهاجم-زوجته-الأول-هتموتي-مني-كمان-بعد-ما-سبته

شنت الفنانة برلنتي عامر، طليقة الفنان سعد الصغير هجومًا واسعًا على زوجته الأولى، وذلك بعد انفصالها عنه بأيام قليلة.

دوت الخليج يرصد هجوم طليقة سعد الصغير على زوجته الأولى.

طليقة سعد الصغير توجه رسالة قاسية لزوجته الأولى

كتبت طليقة سعد الصغير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "والله مش عارفة الست دي عايزة مني اية، عاملة جروب للستات بتقولهم أدخلو أشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبة مش عارفة مين".

وتابعت: "طيب حضرتك شبة مين سابك وجه أتجوزني ليه، علشان أنا قمر وصغيرة وأحلي منك يا طنط.. طيب أنا سبتهولك ابعدي عني بقي هتموتي مني كمان بعد ما سبتة".

وكانت أعلنت الفنانة برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، انفصالها بشكل رسمي عنه بعد قصة حب جمعتهما سويًا، وانتهت بزوجهما لمدة عام.

طلاق برلنتي عامر وسعد الصغير

كتبت برلنتي عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

رواد السوشيال ميديا يهاجمون سعد الصغير

من جانبه، تداول رواد السوشيال ميديا صور لسعد بشخصية سيدة ذات شعر نبيتي وميكاب حاد، وأخذوا ينتقدونه انتقادًا لازعًا، فمنهم من علق قائلًا: "نقرأ الفاتحة ع الرجوله.. لا حول ولاقوة إلا بالله".

والآخر كتب: "ملعون ابو الفلوس اللي تجعل رجل يتشبه بالنساء".

وهاجمه الأخير: " هيفضل طول عمره بني ادم من غير قيمة".

تفاصيل مسرحية عائلة كازانوفا

وتعد مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

شهرة سعد الصغير

جدير بالذكر أن شهرة سعد الصغير الغنائية انطلقت بعد إطلاقه أغنية “اصحى فوق”، كما شارك في بدايته الفنية في فيلم لخمة راس، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي.

وزادت شهرة سعد الصغير خاصةً بعد غنائه أغنية “هتجوز”، ضمن أحداث الفيلم، وصارت فيما بعد من أشهر الأغاني الشعبية في مصر.

ترشح سعد الصغير لرئاسة الجمهورية

هذا وقد قرر سعد الصغير ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية في شهر أبريل 2012 قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق ويسأل عن الأوراق الناقصة.

وعن برنامجه الانتخابى، قال سعد الصغير: “أنا مغنى ومش بفهم في السياسة لكن هجيب واحد معايا يفهم في السياسة أنا مطرب ولما غنيت الناس عرفتنى ووصلت للى أنا فيه، أنا هكون مرشح الغلابة وهراعى مصالح الشعب وهخلى العلاج بالمجان ومقولتش أنى هدى توك توك لكل مواطن”.

وشعبيتة الكبيرة بكونه جزء لا يتجزأ من الناس البسيطة تطغى دائماً عليه في جميع اللقاءات التي يحضرها، ويعتبره الشباب مثال جيد لعدم إعطاء المبررات لأشياء فعلها، أو بمعنى أوضح “الحرام حرام والحلال حلال”.