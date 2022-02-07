/677990/لاعبو-النادي-الأهلي-الدوليون-يصلون-لـ-مطار-دبي-للإنضمام-لبعثة-الفريق

وصلوا لاعبو النادي الأهلي الدوليون مطار دبي منذ وقت قليل؛ فيما قامت بعثة النادي الأهلي بالتنسيق على أكمل وجه لسرعة خروج اللاعبين وتوجههم مباشرة إلى أبو ظبي بمقر إقامة الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وجاء لاعبي النادي الأهلي قادمين من الكاميرون، ظهر اليوم لمطار القاهرة، ومن مطار القاهرة على الفور توجهو للإمارات للحاق ببعثة الأهلي بالإمارات.

تصريحات قائد بالميراس البرازيلي

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، صرح النجم البارجواياني: "لن نواجه الأهلي بدافع الانتقام، سنلعب مباراة الفوز فيها يقودنا إلى النهائي".

وأضاف مدافع بالميراس: "هي مباراة مهمة في كأس العالم أمام خصم قوي وفاز علينا من قبل، وسنلعب أمامهم مثل اللعب ضد أي فريق، وعقليتنا ستظل كما هي".

وأشار لاعب ميلان السابق: "مواجهة الأهلي ستلعب على التفاصيل الصغيرة، يجب أن نكون أكثر تنظيمًا على مستوى الدفاع، ومن ثم الاستفادة من الفرص التي تتاح لنا".

وأكمل: "مع الكرة يجب أن نلعب بكل بساطة، لأن الأهلي كان متراجعًا وينتظر الخصم ضد مونتيري، وتمكن من الإطاحة بهم من خلال الهجوم المضاد".

واختتم: "لا يمكننا المخاطرة أمام الأهلي أو الاستعجال، لأن المرتدات التي يقومون بها خطيرة للغاية".

الأهلي أمام مونتيري المكسيكي

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الفرنسي كليمن توربان حكمًا لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان كليمن ضمن طاقم تحكيم المباراة الماضية للأهلي ضد مونتيري المكسيكي، كـ حكم رابع ضمن مساعدين الأسترالي كريس بيث.

في مسيرته بالكامل، أدار كليمن توربان 472 مباراة، وأشهر 1521 بطاقة صفراء، و93 كارت أحمر، واحتسب 162 ركلة جزاء.