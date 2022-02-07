إحياءًا لذكرى الطفل ريان.. محمد عساف يستقبل مولوده الأول بذات الأسم

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استقبل المطرب الفلسطيني محمد عساف، مولوده الأول "ريان" من زوجته ريم عودة اليوم الموافق 7 فبراير لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لكم إستقبال محمد عساف لمولوده الأول وتسميته “ريان” وذلك خلال السطور القادمة.

المولود الأول لمحمد عساف

كتب محمد عساف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".

وتابع محمد عساف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين".

محمد عساف وريم عودة

وقد كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف، قصة زواجه للمرة الأولى، وكيف تعرف على زوجته ريم عودة وما فعله عند رؤيتها للمرة الأولى.

وأوضح محمد سعاف أنه التقى بها مصادفة دون ترتيب خلال رحلة له في لندن ولكنه شعر بالانجذاب نحوها منذ اللحظة الأولى وطلب منها التقاط الصور معاً ومصافحتها فور رؤيتها.

وأشار محمد عساف في لقاء له مع أنابيلا هلال أنه بعد رؤيتها للمرة الأولى بحث عنها واستطاع الوصول إليها وبدأت المحادثات العادية بينهما دون أن ينطرق الأمر للحديث عن الزواج لكنه شعر بالحب نحوها بعد فترة.

وقد روى عساف تفاصيل اللقاء الثاني لهما في لندن، موضحاً أنهما تقابلا مجددًا وزار منزل أسرتها عدة مرات وشعر وشعر بإنجذاب نحو عائلتها بسبب الألفة التي تجمعهم، وقررا الزواج بعد وقوعهما في الحب.

معلومات عن محمد عساف

هو مغني فلسطيني بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة له، بدأت شهرته تزداد بعد أن فاز في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1، وكان له حضور متميز في عدة مهرجانات، حيث شارك بأغنية في افتتاح كأس العالم 2014 وأنتج عنه فيلم الآيدول في عام 2016.

بدأ مشواره الفني منذ أن كان طفلاً، عندما شارك في أوبريت "طلائع فلسطين"، والذي غنى فيه من أجل حق الأطفال في التعليم. تأثر بالأغاني الوطنية منذ الصغر حيث غنى لفلسطين أغنية "شدي حيلك يا بلد" عندما كان في الحادية عشر من عمره. أما الأغنية الأكثر شهرة "علّي الكوفية" التي غناها عندما كان في الـ 16 من عمره، والتي أصبحت إحدى أغاني التراث الفلسطيني الثورية وفي فترةٍ قياسية أصبحت هذه الأغنية من أكثر الأعمال المذاعة والمحبوبة لدى الشعب الفلسطيني. سبق أن شارك في برنامج نيو ستار بفلسطين، والذي كان يغني فيه للجنة التحكيم عن بعد وذلك بسبب تعذر حضورة لأستوديوهات البرنامج نظرا لحصار غزة.

أما المشاركة التي تعتبر غيرت مجرى حياته فهي مشاركته في أراب آيدول، فقد أبهر لجنة التحكيم في كافة مراحل المشاركة، خاصة في مرحلة الاختبار الأولى والتي تمكن من اللحاق بها في تجارب الأداء في مصر، إذ أنه كان مهدداً بعدم تمكنه من المشاركة بالبرنامج بسبب تعرضه لمشاكل على الحدود واضطرار الحكام إلى انتظاره لساعات طويلة. ومنذ بدء بث برنامج أراب آيدول، تمكن عساف من خطف أنظار الجماهير العربية بأدائه الرائع واشاد الجميع بصوته وراهنوا على فوزه وبعد مشوار طويل ومنافسة شديدة بين المشتركين الثلاث اختاره الجمهور نجماً للبرنامج بالمركز الأول بأكثر من 68 مليون صوت من جميع أنحاء الوطن العربي وتوّج نجم أراب آيدول بموسمه الثاني. فوز عساف لم يكن بالأمر الهين حيث ضجت شوارع فلسطين فرحا بفوز ابنها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات أطلقها مجموعة من الفنانين والإعلاميين والممثلين باركوا فيها لعساف بفوزه ولفلسطين بفوز ابنها بلقب اراب آيدول.

كما تداولت خبر فوزه كثير من الجرائد والقنوات والمواقع العالمية كموقع ياهو،وقناة بي بي سي فارسي وعربي، وقناة صوت أمريكا، وقناة العربية، والجزيرة. وأيضا المواقع الأيرانية مثل موقع بالاترين وعصر إيران، ثم انطلق في مشواره الفني الذي تكلل بنجاح ألبوماته الغنائية واستضافته على كبرى المسارح لإقامة مهرجانات دولية بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو يعقوب الأطرش.