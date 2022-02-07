وزير العدل: تطوير جزئى لـ336 مقر محكمة خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن إجراءات التطوير الجزئى للمحاكم تمت على ثلاث مراحل بدأت من 5 يناير 2020 بتطوير جزئى لـ336 مقر محكمة من إجمالى 337 مقرا، ليشمل قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه، وتطوير 5 محاكم ابتدائية عن طريق التطوير الشامل، وافتتاح محاكم جديدة شملت شمال دمنهور الابتدائية وبنى عبيد الجزئية.





جاء ذلك خلال إعلان وزارة العدل عن حصاد إنجازاتها خلال عامين من إطلاق خطة تطوير المنطومة القضائية في مصر والتى أطلقتها عام 2019. وأضاف الوزير، أنه تم التخلص من المهملات فى 38 محكمة ابتدائية بنسبة 100%، بالإضافة إلى محكمة المنصورة الاقتصادية. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة

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