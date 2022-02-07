الخميس.. الأوقاف توزع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثانية

جدة - نرمين السيد - وسيتم توزيع 25 طنًّا على المحافظات الآتية "القليوبية – السويس - المنوفية- أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الغربية - شمال سيناء - الوادى الجديد"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 50 طن لحوم صكوك إطعام حتى الآن.

وسيتم وضع جدول أسبوعى للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.