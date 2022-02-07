هيثم الحاج على: الإقبال على معرض الكتاب يعكس وعى المصريين بأهمية الثقافة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كانت ناجحة بنسبة كبيرة جدا، بحضور جماهيرى فوق التصور، وهو ما يعكس أن مصر بخير والشعب المصرى واعى بأهمية الثقافة والفن.





وأضاف خلال لقاء مع برنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن التحولات التى قام بها المعرض كانت إضافة كبيرة إلى تاريخه سواء التحول الرقمى أو توصيل الكتب أو بيع الكتب أون لاين أو معرض كتب الأطفال. وأوضح أن المعرض تحول من مجرد سوق نشر كبير إلى معرض داعم لصناعة النشر يضاهى أكبر المعارض فى العالم، لافتًا إلى أن الأردن ستكون ضيف شرف فى الدورة الـ54 من المعرض.

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