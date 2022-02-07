/677981/كريم-محمود-عبد-العزيز-يحتفل-بتحقيق-الغزالة-رايقة-120-مليون-مشاهدة

حققت أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو» نجاحًا ساحقًا، حيث حققت 120 مليون مشاهدة في شهرًا واحدًا.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «الغزالة رايقة».

أغنية الغزالة رايقة للفنان كريم محمود عبد العزيز

واحتفل كريم محمود عبد العزيز بطل الفيلم والمشارك في الأغنية بهذا النجاح من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث نشر بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلًا: "120 مليون مشاهدة في شهر».

إصابة كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

على الصعيد الآخر، انضم النجم كريم محمود عبد العزيز لقائمة مصابي فيروس كورونا، حيث أعلن الخبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير، وكتب كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الغزالة إيجابي".

كريم محمود عبد العزيز في فيلم من أجل زيكو

و شارك مؤخرًا الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة فيلم "من أجل زيكو"، وهو من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي. والذي حقق نجاحًا قبل عرض الفيلم بسبب أغنيته الغزالة رايقة.

أغنية الغزالة رايقة

أغنية الغزالة رايقة، هي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والعمل إخراج بيتر ميمي.

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك.

فيلم من أجل زيكو

يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.