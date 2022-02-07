/677965/كارتيرون-يكشف-عن-موعد-انتظام-دوليو-الزمالك-في-التدريبات

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن موعد عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ، إلى تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفضل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمباراته أمام نظيرة فريق سموحة، يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

دوليين الأهلي في مطار القاهرة استعدادًا للحاق ببعثة الفريق في الإمارات

وصل لاعبي النادي الأهلي الدوليين إلي مطارالقاهرة، كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يسافر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.