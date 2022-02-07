اليوم.. سيف نبيل ضيف «MBC trending»

أعلنت الصفحة الرسمية لـ MBC trending عن استضافة الفنان سيف نبيل اليوم، ويذاع لقاء سيف نبيل على قناة MBC 4.

دوت الخليج يرصد حلول سيف نبيل ضيف في برنامج MBC trending على قناة MBC 4 وذلك خلال السطور القادمة.

سيف نبيل ضيف MBC trending

سيتم اليوم على قناة MBC 4 إستضافة الفنان سيف نبيل من خلال البرنامج الشهير MBC trending، وقد أعلنت الصفحة الرسمية لـMBC trending عن إستضافته.

وقد شارك الفنان سيف نبيل البوست المنشور في الصفحة الرسمية لـMBC trending، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

أغنية “ممكن” لسيف نبيل وبلقيس

وفي سيقا متصل، حققت أغنية ممكن لبلقيس وسيف نبيل شهرة واسعة وتصدرت محركات البحث بشكل كبير، والتي حققت 112 مليون مشاهدة وقد تم طرحها منذ حوالي 8 أشهر.

كلمات أغنية “ممكن” لسيف نبيل و بلقيس

ممكن تدخل قلبي … تسحب حبي .. وتشوف شـ كبره اول .. واحد انت .. حيل عشقته .. من اول نظرة

صرت اشوفك واني نايم … شكد احبك الله عالم حبك جيش وحاوطني يا اول بشر احتلني محد عنك يمنعني اني

يمك ان اضبط مزاجي صار لي صوتك علاجي يوم الي شفتك تدري .. اسعد يوم بعمري

نائم جوه بصدري اني ممكن .. تدخل قلبي .. تسحب حبي تشوف شــ كبره اول واحد انت … حيل عشقته … من اول نظرة

اسمع مني وافهم .. كلش مغرم .. اني بحبك ابقى وأياك امنيتي واترك بيتي واعيش بقلبك تدري راحة قلبي يمك تدري صائر حتى أشمك واسمع ها الخبر عاجل بغيرك كل شيء ما قابل

حبيتك حب الجاهل اني ادمنت شيء مو بديه اني قافل عال قضية يمك افصل عن كل شيء يل من تقرر تمشي توقع دمعتي

ورمشي اني ممكن تدخل قلبي تسحب حبي تشوف شـ كبره اول واحد انت حيل عشقته من اول نظرة

معلومات عن سيف نبيل

بدأ سيف مسيرته الفنية في عام 2011 داخل سوريا عندما أصدر أول أغنية له بعنوان «هاي السنة» قدم بعدها العديد من الأغنيات المنفردة، شاركت في العديد من المهرجانات العربية أبرزها مهرجان جرش عام 2018. ومهرجان قلعة دمشق عام 2019، في مطلع عام 2019 تم تكريمه كسفير للنوايا الحسنة، من المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، في يناير 2021 شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب عراق أيدول على شاشة إم بي سي العراق.