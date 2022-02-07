وزارة الداخلية: مد فترة المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" حتى 15 فبراير

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل أنه في إطار إطلاق الوزارة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة.. ونظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60% ، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .. فقد تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم (15 فبراير) الجارى.
يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.
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