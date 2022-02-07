استقبال بعثة منتخب مصر في مطار القاهرة بالورود

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة.

ويٌعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب الأفريقى ، 7 مرات ، أعوام 1957 ، 1959 ، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010 .