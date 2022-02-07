مقتل وفقدان 35 شخصاً في انهيار جليدي شرق أفغانستان

/677919/مقتل-وفقدان-35-شخصا-في-انهيار-جليدي-شرق-أفغانستان

دوت الخليج

مسؤولون بالحكومة الأفغانية، أكدوا أن 20 شخصًا ضربتهم الثلوج في الانهيار الجليدي الذي وقع في مقاطعة دانجام بالإقليم، وذلك حسب وكالة "باختر" الإخبارية.، وأوضح المسؤولون الأفغان، أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم كانوا يحاولون إنقاذ أشخاص، بعد أن حاصرتهم الثلوج بكثافة كبيرة جدا.

محاولة انتشال باقي الجثث

بعض السكان في أفغانستان أكدوا أنهم يواصلون محاولة انتشال باقي الجثث، مشيرين إلى أنه مازال هناك نحو 15 إلى 20 شخصًا مفقودين. وكانت قد تعرضت أفغانستان، يوم السبت الماضي، لزلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، وذلك على الحدود الشرقية للبلاد مع دولة طاجيكستان، وذلك وفقاً لما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فيما شعر سكان العاصمة الهندية نيودلهي وعدد من البلدان الأخرى المجاورة لأفغانستان بهزة أرضية، أعقبت الزلزال الأفغانستاني.

الزلزال الثاني من نوعه في أقل من شهر

مركز الزلزال جاء على بعد 205 كيلومترات شرقي مدينة قندوز الأفغانية، وشدد علماء الزلازل على أن مركز الزلزال يقع على عمق 209 كيلومترات، ويعد هذا الزلزال هو الثاني من نوعه في أقل من شهر تتعرض له دولة أفغانستان، فقد لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون إثر زلزال أسقط منازلهم فوق رؤوسهم عقب هزة أرضية قوية ضربت شرق أفغانستان، في منتصف شهر يناير الماضي. ومن جانبه قال حاكم منطقة قادس بولاية بادجيس محمد صالح برديل حسب"فرانس برس"، إن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم، حيث بلغت قوة الزلزال 5.3 درجات، وفقا لما أكده مركز المسح الجيولوجي الأمريكي الذي أعلن في البداية أن قوة الهزّة بلغت 5.6 درجات.

الهزات الأرضية تسبب أضرارًا بالمباني والمنازل المبنية بشكل سيئ في أفغانستان الفقيرة

برديل أكد أيضاً إن عددًا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم“، موضحاً أن ”هناك نساء وأطفالًا في عداد الضحايا، وغالبًا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وتلحق الهزات الأرضية أضرارًا بالمباني والمنازل المبنية بشكل سيئ في أفغانستان الفقيرة.