/677914/الخير-قادم--الاورمان-تستقبل-5-الاف-كرتونة-مواد-غذائية- استعدادا-لشهر-رمضان-بسوهاج-صور

دائما وابدا جمعية الاورمان تساهم في مد يد العون للفقراء والمحتاجين بكافة ارجاء مصر، وقد استعدت جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج مبكرا لاستقبال شهر رمضان المبارك بتخزين عدد 5000 كرتونة مواد غذائية كبداية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والفقراء خلال شهر رمضان المبارك، وتعتبر جمعية الأورمان هي الأولى فى استلام وتخزين وتوزيع الكراتين بمصر ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وتعمل جمعية الأورمان على توزيع كل ما يحتاجه المواطن السوهاجي من مواد غذائية بكافة أنحاء المحافظة بجميع عزبها ونجوعها وقراها وأن تصل المساعدات لمستحقيها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة.

استعدادات أورمان سوهاج لشهر رمضان الكريم

وأعلن يسري الشلقامي مدير جمعية الأورمان بسوهاج، بدء وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية بمحافظة سوهاج، مع أقتراب شهر رمضان المعظم، ضمن التعاون القائم بين جمعية الأورمان، ومحافظة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، في مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية تعمل على توفير كراتين المواد الغذائية من الآن؛ لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأضاف شعبان، أن الجمعية بدأت في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف الى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وقال مدير جمعية الأورمان أن زنة كرتونة رمضان 12 كيلو جراما واخرى 20 كيلو إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزنها 12 كيلو جراما، وتحتوي على 2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جراما.

وأشار إلى أن هناك كرتونة 20 كيلو جراما، وتحتوي على 5 كيلو أرز، و4 كيلو مكرونة، و5 كيلو سكر، و1 كيلو عدس، و1 كيلو فول، وكيلو بلح، وعلبة سمن من 1.500 كيلو جرام، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جراما.