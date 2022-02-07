/677913/ندوة-طبية-عن-أمراض-القلب-بكلية-طب-جامعة-سوهاج

كان ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور أسامة عرفة رئيس وحدة القلب والقسطرة والدكتور شرف الدين شاذلي منسق اليوم العلمي ومجموعة من الأطباء من داخل وخارج الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وفي كلمته رحب عبد الخالق بضيوف الملقتى الذين تكبدوا عناء السفر ومشقته للمشاركة في فعاليات اليوم ليتبادلوا خبراتهم وعلمهم مع شباب الأطباء، ونقل كل ماهو جديد عن أمراض القلب وذلك من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مشيداً بوحدة قسطرة القلب بالمستشفي الجامعي وما تقوم به من خدمات طبية وعلاجية، مؤكداً على سعي الجامعة وكادرها الطبي للإطلاع على أحدث وأهم الأبحاث الطبية العالمية لتحسين الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها للمواطنين.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى حرص الجامعة على تنظيم الفاعليات العلمية الطبية بمشاركة نخبة من أطباء وخبراء القلب من جامعات أسيوط، عين شمس وسوهاج، لتشجيع شباب الأطباء على المشاركة الفعالة بها، وذلك إيماناً بأهمية هذه المؤتمرات في تحديث الثقافة الطبية واكتساب الجديد من العلوم في المجال الطبي، بالإضافة إلى دورها في تبادل المعارف والأفكار بين كل العاملين في المجال الطبي، والتعرف على طرق جديدة ومهارات وخبرات الآخرين من كافة الجامعات المشاركة للوصول إلى مستوى علمي ومهني أفضل.

ندوة طب جامعة سوهاج

وقال الدكتور شرف الدين شاذلي ان المؤتمر اشتمل علي ثلاثة جلسات علمية ضمت ١١ محاضرة ناقشت عدد من الموضوعات الهامه، منها كيفية التعامل مع مرضى الالآم الحاده للصدر التي تواجه أطباء الإستقبال بالمستشفيات، وكذلك التوصيات العلمية الدولية الخاصة بالذبحة الصدرية والجلطات لمناقشتها بهدف تبسيطها ومحاولة جعلها ملائمة للواقع المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه حاضر بالندوة كل من الدكتور حسام حسن العربي مدير قسم القلب بمستشفى جامعة أسيوط، الدكتور سامح شاهين أستاذ القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور حسام قنديل رئيس قسم القلب السابق بطب جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى منصور رئيس قسم القلب بطب الأزهر بالقاهرة.