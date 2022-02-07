الفقي يتابع اعمال تجميل منطقة كوبري الثقافة بسوهاج

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تابع صباح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الأعمال الجارية لتجميل منطقة ميدان الثقافة بحي شرق سوهاج، وذلك للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات الأداء ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة، بالتوازي مع توجهات الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق.

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، تم البدء في أعمال أحواض الزرع والمساحات الخضراء ونباتات الزينة، بالأماكن المخصصة لذلك بمحيط كوبري الثقافة، بالتعاون مع وحدة التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

واشار " عوض" إلى أن الأعمال شملت " إنشاء الأرصفة وتركيب البردورات، وأعمال اللاندسكيب، وإنشاء مطبات صناعية ذات مواصفات قياسية، بالإضافة إلى أعمال التخطيط وإشارات المرور، وزراعة مساحات خضراء، ونباتات الزينة .

تحرير 2380 محضر تموين متنوع خلال شهر سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بشن حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 2380 محضر مخالفة تموينية خلال يناير الماضي .

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه . ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2037 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر، و 343 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية".

وأشار وكيل وزارة التموين الي استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.