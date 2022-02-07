«عنده شلل ومعهوش فلوس يتعالج».. مصطفى درويش يستنجد بالرئيس السيسي لمساعدة مخرج «بوجي وطمطم»

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ناشد الفنان مصطفى درويش، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمساندة المخرج محمود رحمي، مخرج مسلسل بوجي و طمطم، لنقله إلى مستشفى كبيرة .

دوت الخليج يرصد استنجاد مصطفى درويش بالرئيس السيسي لمساعدة مخرج بوجي و طمطم

وكتب دوريش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مخرج بوجي وطمطم الاستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبه جدا وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسال عليه، زمن معلش يا استاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن».

مصطفى دوريش يستنجد بالرئيس السيسي

وختم حديثه برسالة للرئيس السيسي : «بناشد الاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محتاج مستشفي كبيره وعمليات كتير».

مصطفى دوريش في مسلسل 100و ش

وكان قد شارك مصطفى دوريش في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

مخرج مسلسل بوجي وطمم

محمود رحمي مخرج ومصمم عرائس دُمي مصري، ولد في عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها بدرجة امتياز مما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري، وتخصص من بعدها في تصميم وتقديم عروض العرائس، وقدم برنامج (توتة وسمسم)، لكنه نال شهرة كبرى بعد تقديمه لشخصية بقلظ التي ارتبطت باﻹعلامية نجوى إبراهيم.

مسلسل بوجي وطمطم

تعد أهم نجاحاته نجاحاته الفنية على اﻹطلاق فكان من خلال إطلاقه لشخصيتي (بوجي وطمطم) في سلسلة مسلسلات تليفزيونية ظلت تعرض بنجاح كبير في التليفزيون المصري. توفى في عام 2001.

وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين بوجي (يونس شلبي) وطمطم (هالة فاخر) وأصدقائهما زيكو (سيد عزمي) وزيزى (إنعام سالوسة) وجارهم العجوز عم شكشك وبعض الشخصيات الحقيقية مع الدخول في العديد من المواقف اليومية والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب على الأطفال تعلمها والالتزام بها