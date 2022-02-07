/677903/روبي-ومي-عمر-يتألقان-في-رمضان-2022-بمسلسل-رانيا-وسكينة

تستعد الفنانة المتألقة روبي للبدء في تصوير مسلسلها الرمضاني لعام 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، والمفاجأة أنها تخوض بطولته بجانب الفنانة مي عمر للمرة الأولى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة للنجمتين روبي ومي عمر

ومسلسل «رانيا وسكينة»، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، حيث تعمل روبي على تحضيرات الشخصية التى تظهر بها فى الوقت الحالي.

روبي تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد مع مي عمر

واحتفلت الفنانة المصرية روبي بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "رانيا وسكينة"، والذي يجمعها لأول مرة مع الفنانة مي عمر، ونشرت صورة لها مع مي عمر في كواليس تصوير المسلسل على حسابها بانستقرام، وشوقت الجمهور للعمل وثنائيتها الجديدة مع مي عمر.

إصابة والدة روبي بفيروس كورونا

من ناحية اخرى، أعلنت الفنانة كوكي مجدي شقيقة المطربة روبي، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بحالتها الصحية الان، فكتب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: ماما كورونا استر يا رب ونبي يا رب.

انتقادات على فستان روبي في إطلالتها الأخيرة

وكانت قد ظهرت روبي في حفل Joy awards الذي أقيم خلال الأيام الماضية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بإطلاله من دار أزياء شهيرة أثارت انتقاضات الجمهور؛ بسبب سعر الفستان المبالغ فيه، وعدم ملاءمته مع الحفل من وجهة نظر المتابعين.

انتقد الجمهور الفستان التي طلت به الفنانة روبي في حفل joy awards بموسم الرياض، والذي وجدوه غير مناسبًا لها، فقالت أحد مستخدمي موقع تويتر للتدوينات القصيرة، وقالت:" لا أعرف كيف عجبكم فستان روبي".

وكتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وقال:" روبي وصلت لمراحل صعبه جدًا في الاستايل بتاعها!".

سعر صادم لفستان روبي في مهرجان Joy awards

كما تزايدت الأخبار المنشورة عن سعر الفستان، الذي أرتدته روبي من دار الأزياء العاليمية Balmain،والذي تخطى سعره 60 ألف جنيه مصري، كما تداوله عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال.

ويعرض لروبي حاليا فيلم "برا المنهج" قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر.