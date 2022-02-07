عاجل- مدبولى يكشف عن توجيه رئاسى بمواصفات البنية التحتية للخدمات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يوضع دليل استرشادى موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجى بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكدا على سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرر اللجنة المشكلة لهذا الشأن، أنه تم التعاون بين الوزارة، ووزارة الاسكان، بشأن كود البناء الموحد، ليشمل كل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية، والذى يتم مراجعته من أجل تضمينه فى الدليل الاسترشادى المطلوب، ويتم حاليا التنسيق مع باقى الوزارات بشأن المرافق الأخرى.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ماتوصلت إليه جهود إعداد الدليل الاسترشادى الموحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، الذى يتم العمل على صياغته، وتمت الإشارة إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة المطبقة فى عدد من البلدان لمثل هذا الدليل الموحد، والتأكيد على أهمية الاستفادة من تلك التجارب الدولية فى وضع مرجع مشابه يتم اعداده من خلال عدد كبير من الخبراء والاستشاريين، وبمشاركة كل الجهات المعنية سواء المخططة، أو المنفذة، بحيث يضم أكواد المدن الذكية، ليكون مرجعا موحدا وشاملا على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمرانى، وإدارة الموارد، ليتم تطبيقه والاعتماد عليه فى تنفيذ أعمال المشروعات القومية او الخاصة، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق للدولة بالكامل.