مطروح: حصر احتياجات 16 قرية بالمرحلة الثانية لـ« حياة كريمة»

وأكد المحافظ مطروح - فى بيان اليوم الإثنين - فتح حوار مجتمعى مع الأهالى والقيادات الشعبية بكل مركز، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وحصر كل مطالبهم من مشروعات البنية التحتية والأبنية الخدمية بتلك القرى، لتحقيق رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة ومردوها الفعلى على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك لبدء كل قطاع كلا فيما يخصه فى إعداد كافة الدراسات والمقايسات اللازمة لإقامة المشروعات المقترحة بكل قرية وعرض التكلفة التقديرية لكل مشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة محافظ مطروح، وبحضور أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسين السنينى مدير إدارة تنمية القرية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ولفيف من مديرى المديريات والإدارات المعنية.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، لسرعة إسناد الأعمال والبدء فى تنفيذ المبادرة بالقرى المستهدفة مع تقديم كافة الدعم لتذليل أى معوقات لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.
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