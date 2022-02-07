بسبب خبر الإنفصال..ملكة جمال الجزائر «زوجة أبو جبل» تتصدر «الترند» 

/677901/بسبب-خبر-الإنفصالملكة-جمال-الجزائر-زوجة-أبو-جبل-تتصدر-الترند

تزايدت عمليات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي، عن زوجة حارس مرمى المنتخب الوطني محمد أبو جبل.

دوت الخليج يأتي ذلك في الوقت الذي ضيع المنتخب الوطني فرصة التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية الثامنة ، بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وظهر أبو جبل في العديد من الصور بصحبة زميلة الشناوي، في حالة حزن شديد بعد ضياع حلم التتويج.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بانفصال أبو جبل عن زوجته الجزائرية، لييبدأ رواد مواقع التواصل في الربط بين تدوينتها الأخيرة وصحة الأخبار المتداولة.

تدوينة زوجة أبو جبل

ونشرت ملكة الجمال الجزائرية الأميرة سمارة يحيي، صورة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، علقت عليها قائلًة: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

وانهالت تعليقات رواد الصفحة على تدوينة سمارة بين متسائل عن سبب الإنفصال وداعيًا بعودة العلاقة.

موقف أبو جبل

في الوقت ذاته، امتنع حارس مرمى المنتخب عن التعليق على الأخبار المتداولة حول انتهاء علاقته بزوجته، واكتفى بحذف صورها من على صفحته الشخصية بموقع انستجرام"، كما قام بالإلغاء متابعته لها دون أن يعلق على الأمر.

ضياع حلم التتويج

يأتي ذلك في الوقت الذي توج فيه حارس المرمي محمد أبو جبل، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي أمم إفريقيا، رغم فوز المنتخب السنغالي والتتويج ببطولة "كان 2021"، وأعرب أبو جبل عن حزنه على ضياع حلم التتويج وقال "الجائزة بالنسبة لي ليست لها قيمة"

من هي الأميرة سمارة يحيي؟

هي زوجة أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطني لجمهورية مصر العربية ، الذي تألق مؤخرًا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت أمس الأحد، بتتويج السنغال بطلًا وحل المنتخب الوطني المصري وصيفًا.

الأميرة سمارة، شابة في الـ28 من عمرها، ولدت في بلدية تاجنانت بولاية ميلة الجزائرية، ودرست التسويق وحصلت على الليسانس فيها، اقترحت عليها شقيقتها العمل بمجال الموضة وتم اختيارها من بين 200 متقدمة، لمسابقة مكلة جمال العرب لعام 2019 في مصر.