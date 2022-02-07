/677898/بعد-العصر-تشييع-جثمان-المخرج-أحمد-يحيى-من-مسجد-السيدة-نفيسة

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر فبراير، المخرج الكبير أحمد يحيى بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 78 عامًا.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة المخرج الراحل أحمد يحيى

ويُشيع جثمان الراحل أحمد يحيى، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنه المخرج أحمد عبد الله صالح.

المخرج أحمد صالح ينعي أحمد يحيى

وكتبت أحمد صالح رسالة نعي للمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أستاذي ومعلمي وصديقي الأستاذ المخرج أحمد يحيي الآن، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب أمين، صلاة الجنازة بعد العصر في مسجد السيدة نفيسة».

رحيل المخرج أحمد يحيى

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة المخرج اد أحمد يحيى، عبر صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

وكان قد تعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.

المخرج الراحل أحمد يحيى

أحمد يحيى، درس السينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبدالعزيز.

ويُعد المخرج الراحل أحمد يحيى واحدًا من أهم المخرجين بمصر والوطن العربي، حيث قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، منها: حتى لا يطير الدخان، العذاب إمرأة، لا تبكي يا حبيب العمر.

أعمال أحمد يحيى

قدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها "العزاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"ليلة بكى فيها القمر" بطولة صباح وحسين فهمى، و"غدا سأنتقم" بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى