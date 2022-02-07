/677897/التربية-والتعليم-تمدد-فترة-التسجيل-على-الموقع-الإلكتروني-للتقدم-لامتحانات-المصريين-بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي 2021 /2022 ، حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، حيث كان من المقرر انتهاؤها يوم السبت الموافق 2022/2/5، وذلك ليتسنى لجميع الطلاب الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.

دوت الخليج

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وافق أيضا على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2021 /2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

أعداد الطلاب ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني

يشار إلى أن أعداد الطلاب ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) وصل إلى ما نحو 74 ألف طالب/طالبة على مستوى العالم، وهو ما يُعد نجاحًا كبيراً لميكنة إجراءات التقدم و تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.

تدريب لتعريف المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابة بطريقة برايل عمليًا

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد نظمت في الفترة من 6 إلى 17 فبراير الجاري، تدريب لتعريف المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابة بطريقة برايل عمليًا وكذلك مهارة التوجيه والحركة، وذلك ضمن مشروع مدارس مرحبة ومتطورة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام بإشراف وتنسيق الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، حيث تم تجهيز 9 غرف مصادر بالقاهرة تستوعب كافة الإعاقات وخصوصًا الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الدمج لذوي الإعاقة والمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، مما يعد استكمال لخطة الوزارة في استقبال الطلاب المكفوفين في مدارس التعليم العام.

التدريب يضم 20 معلمًا من خمس مدارس هى إدارة عين شمس- مدرسة الأنصار الابتدائية" و"إدارة شرق مدينة نصر- مدرسة مصطفى كمال حلمى للتعليم الأساسي" و"إدارة السلام - مدرسة أنس بن مالك" و"إدارة القاهرة الجديدة - مدرسة مصطفى مشرفة" و"إدارة حلوان - مدرسة الشهيد دياب".