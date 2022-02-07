الثعلب حازم إمام يخاطب للاعبي المنتخب: "ارفعوا رؤوسكم أديتم ما عليكم"

وجه حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني بقيادة كيروش.

وقال حازم إمام فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم، "حزنا على النتيجة وما حدث لكن مزعلناش من اللاعبين والجهاز الفني، لأول مرة مصر تلعب 4 مباريات بأشواط إضافية فى البطولة، الأمر صعب جداً مجهود ذهني وعصبي كبير، اللاعبون وقفوا ببسالة أمام لاعبين كبار".

وأضاف إمام، كسبنا الكثير من هذه البطولة خاصة اللاعبين الجدد مثل إمام عاشور ومحمد عبد المنعم كان عالمياً وقدم أداء كبيرا ومستقبل مصر، حزين على النتيجة لكن سعيد بالأداء والجهاز الفنى العظيم، كيروش اكتشف لاعبين لم يكتشفهم أحد قبله.

وتابع الثعلب الصغير، قبل البطولة لم نتوقع أن نصل للمباراة النهائية، كانت التوقعات الخروج من دور الـ 16 أو ربع النهائي، كيروش أخرج لنا جيلا جديدا لم نكن نعرفه، لذلك كل الدعم والتحية والتقدير لكل من ساهم فى تكوين هذا المنتخب، أنتم رجال ومصر كلها ستستقبلكم والكرة مكسب وخسارة وأديتم برجولة، وكبار اللاعبين يهدرون في ركلات الترجيح.