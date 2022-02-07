السفارة الكندية بالقاهرة تشيد بحارس الفراعنة: شكراً جابسكي

أشادت السفارة الكندية بالقاهرة، بأداء منتخب مصر فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، والتى خسرها أمام نظيره السنغالى بضربات الجزاء 2/4.

ونشر حساب السفارة على فيس بوك رسالة تقدير لحارس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل، وقالت فى منشور أرفقته بصورة أبو جبل، وقالت "منشور للتقدير.. شكرا جابسكى".

وأشاد سفير كندا فى مصر دويس لوما بأداء الفراعنة رغم الخسارة، وقال على تويتر: "ساعتان من كرة القدم الرائعة من منتخبين عظيمين. على منتخب مصر أن يفتخر بنفسه".

وحقق المنتخب الوطنى المركز الثانى ووصافة بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ33، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى نهائى أفريقيا بالكاميرون، وجاءت الخسارة لتكون المرة الثالثة التى يحقق فيها الفراعنة المركز الثانى ووصافة أفريقيا، حيث سبق وحقق الوصافة مرتين فى نسختى 1962 و2017.

وحصل لاعبو المنتخب على رسائل دعم وإشادة من المدير الفنى كارلوس كيروش ونجوم الكرة المصرية القدامى، خاصة أن لاعبى الفراعنة لم يقصروا وبذلوا قصارى جهدهم فى البطولة إلا أن القدر لم يشاء أن ينتهى المشوار بالتتويج.