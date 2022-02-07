قافلة طبية تكشف على 1463 مواطنا فى مركز بيلا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم الكشف الطبى على 1463 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية التى نظمتها الشؤون الصحية بالمحافظة بقرية الجزار التابعة لمركز بيلا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضافت وكيل الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت عدة تخصصات طبية (الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن) إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الآشعة المتنقلة. وقال منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة الدكتور مجدى شنح إن القافلة قامت بتوقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 75 مريضًا، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ178 مريضًا، كما تم تحويل 44 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، مشيرًا إلى تنظيم عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخصوصًا فيروس كورونا المستجد.

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