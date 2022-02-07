محافظ سوهاج: 73 مدرسة جديدة بتكلفة 362.8 مليون جنيه بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ سوهاج طارق الفقى، الانتهاء من إقامة 73 مدرسة جديدة لمختلف مراحل التعليم بالقرى المدرجة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالى تكاليف بلغت 362 مليونا و800 ألف جنيه.





وقال محافظ سوهاج فى تصريح اليوم الإثنين، إن هذه المدارس توفر 913 فصلا دراسيا، وتأتى فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية، لافتا إلى أن إجمالى عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى المحافظة يبلغ 125 مدرسة موزعة على مختلف المراكز، وقد تم الانتهاء من 73 مدرسة منها وجارى العمل بباقى المدارس بنسب تنفيذ مختلفة.

وأشار الفقى إلى أن المدارس التى تم الانتهاء منها تشمل 19 مدرسة بمركز البلينا؛ تضم 222 فصلا دراسيا، و17 مدرسة بمركز جرجا، تضم 197 فصلا دراسيا، و11 مدرسة بمركز المنشاة، تضم 144 فصلا دراسيا، و7 مدارس بمركز المراغة، تضم 82 فصلا دراسيا، و7 مدارس بمركز طما، تضم 96 فصلا دراسيا، و5 مدارس بمركز ساقلتة، تضم 76 فصلا دراسيا، و7 مدارس بمركز دار السلام، تضم 96 فصلا دراسيا.