/677876/لا-نستحق-الفوز-تعليق-ناري-من-مصطفى-كامل-على-هزيمة-المنتخب

خرج المطرب مصطفى كامل عن صمته، للتعليق على أداء منتخب مصر أما نظيره المنتخب السنغالي في المبارة التي انطلقت مساء أمس، واسفرت عن هزيمة المنتخب، وابتعاده عن كأس أمم إفريقيا.

دوت الخليج يرصد تعليق مصطفى كامل على هزيمة المنتخب أمام السنغال

وكتب مصطفى كامل عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أول مره أبكي في حياتي بعد مباراه لم أبكي بسبب الخساره ، لأننا اليوم حقا لا نستحق الفوز".

مصطفى كامل يحزن لبكاء مو صلاح وأبو جبل

وتابع مصطفى كامل حديثه، قائلا: «بكيت لبكاء أفضل من أنجبت مصر ( فخر مصر والعرب محمدصلاح ) وأرجل من رأت عيني في حراسة المرمي ( أبو الرجال . أبو الجبال .الأمل القادم )».

واختتم حديثه، موجها رسالة شكر للمنتخب المصري: «شكرا للجميع علي ماقدمتموه وقدر الله وماشاء فعل».

نجوم الوسط الفني يساندون المنتخب المصري عقب الهزيمة

الجدير بالذكر، أنه دعم النجوم منتخبنا الوطني بعد خسارته أمام السنغال، مؤكدين أن اللعبين قدموا أداءًا بطوليًا خلال كل المبارايات الصعبة السابقة، جلعهم يضعون اسم مصر في النهائيات.

فنشر الفنان أمير كرارة صورة تجمع أبطال المنتخب المصري بما فيهم محمد صلاح وحارس المرمى أبو جبل، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها:"شكرًا يا رجالة"، وصاحب تعليقه بصورة علم جمهورية مصر العربية.

وأعلن الفنان أحمد أمين دعمه للأبطال منتخبنا الوطني من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب:"شرفتونا يا أبطال"، وصاحب تعليقه بعلم مصر وإيموجي التصفيق، مما يدل على الفخر من أداء اللاعبين في المباريات الماضية.

ونشرت حنان مطاوع صورة مجمعة للاعبي المنتخب المصري، من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، ومكتوب عليها"كده كده أبطال"، وعلقت عليها وقالت:"فخوره بكم يا أبطال"، وذلك رغم فوز السنغال بالبطولة.

بينما أعادت الفنانة إسعاد يونس نشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة مجمعة من أحد الحسابات الأخرى، لأبرز اللاعبين في منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومعهم المدرب البرتوغالي كيروش، مكتوب عليها شرفتونا يا رجالة، وعلقت عليها قائلة:" هارد لاك يا رجالة".