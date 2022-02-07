/677873/السيسي-حريصون-على-تعزيز-العلاقات-وترسيخ-التعاون-الاستراتيجي-مع-جيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين ، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله، ، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

دوت الخليج

وأشار السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس "جيله" إلى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الجيبوتي، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كان الرئيس السيسي استقبل اليوم الاثنين ، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله كما أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين، كما استعرض الرئيسان السيسي وإسماعيل حرس الشرف. وتتميز العلاقات بين مصر وجيبوتي متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.