كواليس مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022.. اصابة أحمد السقا بجروح كبيرة

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مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 يسأل الجمهور عنه ضمن مسلسلات رمضان 2022 المقرر عرضها خلال أسابيع قليل و في مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 يجمع عدد كبير من نجوم الفن حيث أن الجزء الثالث من العمل يضم بطولات كثيرة من الجيش و الشرطة ، مثلما حدث في الجزء الأول من مسلسل الاختيار و الجزء الثاني من مسلسل الاختيار .

دوت الخليج يرصد تفاصيل و كواليس مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

يشهد مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 احداثا كثيرة منها اصابة الفنان احمد السقا بالكثير من الجروح خلال مشاهد مسلسل الاختيار 3 حيث يجسد دور أحد ضباط المخابرات في أحداث مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 و ذلك أثناء هجوم أحد الارهابين عليه هو و اسرته حيث يسكن في فيلا في حي جاردن سيتي .

احداث مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

و في احداث مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 نجد ان الفنان محمود البزاوي يجسد دور ضابط مخابرات ايضا و هو الصديق المقرب للفنان احمد السقا و خلال الاحداث يجلسون كثيرا في احدى المقاهي بمنطقة القصر العيني في وسط البلد حيث تتواجد بنفس العمارة التي يسكن بها محمود البيزاوي في مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 .

ابطال مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

و من طاقم عمل مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 النجم احمد السقا و الفنان ياسر جلال و الفنان امير كرارة و الفنان محمود البزاوي و الفنان امير المصري و عدد كبير من نجوم الفن .

مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 متوقع له أن يكون عملًا ناجحًا مثلما حدث في الجزء الأول والذي كان يتحدث عن الشهيد احمد المنسي و الذي جسد بطولته الفنان امير كرارة حيث كان هذا الجزء قبل عرض مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022 يتحدث عن بطولات الجيش كما ان مسلسل الاختيار الجزء الثاني كان عن بطولات الشرطة وكان من بطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي .