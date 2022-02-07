حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وخدمة فورى، أماكن لسداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.
وأوضحت أن الطالب يسدد رسم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية، على أن تدفع الرسوم بالرقم القومى للطالب.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2022، موضحة أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى 200 جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و210 جنيهات رسم اضافى.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
وجاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة التربية والتعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.