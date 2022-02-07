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المجلس القومي للمرأة بالقاهرة يقيم ندوة عن التربية الإيجابية بدار السلام

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في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز المشاركة في جميع الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً بأهمية الجهود المبذولة الذي تقوم بها الدولة والمبادرات الرئاسية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.

 

وأقام المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ندوة بعنوان "تنمية الأسرة"، تحت إشراف مها مروان، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة بقاعة مناسبات بدار السلام، وتنسيق الدكتورة ام كلثوم شلش مقرر مناوب فرع القاهرة.

 

وتحدثت الدكتورة أم كلثوم عن التربية الإيجابية ومردودها على الأسرة، وكذلك صحة المرأة الحامل والعناية بالطفل والرضاعة بوجوب وجود القدوة حتى لا يهتز دور الرمز داخل الأسرة.

 

أفادت أنه لابد من وجود توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بنتائج إيجابية وكذلك الالتزام بالرياضة والعادات الصحية السليمة؛ لتجنب بعض الأمراض الوراثية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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