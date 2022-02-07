الرئيس السيسي: العلاقات مع جيبوتى استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله، قائلا: "من دواعى سرورى أن أرحب بكم فى بلدكم الثانى مصر.. وهذه الزيارة استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، متابعة لنتائح المشاورات خلال زيارتى التى اعتز بها كثيرا فى شهر مايو من العام الماضى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الجيبوتى بقصر الاتحادية: " التواصل مع جيبوتى يؤكد على أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة، ومدعومة بإرادة سياسية متبادلة للارتقاء بها وتعزيزها، خاصة أن أوجه التعاون الثنائى شهدت خطوات نوعية مهمة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها".

وأكد السيسي على أن المباحثات مع الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية.

وتابع: "استعرضنا كافة أوجه التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين".