غداً ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تتكون غدا أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 02 .