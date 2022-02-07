الرئيس السيسي: ناقشت مع رئيس جيبوتي إنشاء منطقة لوجيستية مصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المحادثات مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي اتسمت بالصراحة والشفافية وعسكت مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول كثير من القضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي، اليوم الإثنين، أنه استعرض مع نظيره الجيبوتي كافة أوجه التعاون القائمة بين بلدينا خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا.

وأوضح "تابعنا خلال المشاورات التقدم في مشروعات التعاون الثنائي، واتفقنا على زيادة الدعم المشترك وزيادة مشاركة الشركات المصرية في الجهود التنموية بجيبوتي.

وأكدت على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء منطقة لوجيستية مصرية في جيبوتي، وتعزيز التعاون في النقل وأمن الموانئ.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، بقصر الاتحادية.