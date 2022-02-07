عاجل.. السيسى يعلن إنشاء منطقة لوجيستية فى جيبوتى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، مع رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة، "اتفقنا على التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب، وتطرقنا فى مباحثاتنا إلى مفاوضات سد النهضة وموقف مصر الثابت تجاه الوصول لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيله.

وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جيبوتى فى قصر الاتحادية، إذ استعرض الرئيسان حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين.