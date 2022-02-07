عاجل.. قيادات التعليم تجتمع لمناقشة مناهج 4 ابتدائى للترم الثانى

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديرى عموم المواد الدراسية، ومديرى إدارات التدريب بالمديريات، لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر" الذى يستهدف مديرى المدارس الابتدائية.





وتم الاتفاق مع مديرى عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمى المواد الدراسية لمعلمى الصف الرابع الابتدائى على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسى الثانى على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثانى من أجازة نصف العام.

ووجه الدكتور رضا حجازى التحية والشكر لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرى التدريب على الإنجاز الذى تم فى وحدات التدريب، والتدريب على رأس العمل فى العام 2021، والانتهاء من الحقائب التدريبية، دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أية نفقات، مشيرًا إلى أن فلسفة التدريب على رأس العمل تهدف إلى إكساب المهارات، وتقوم على فكرة أن المدرسة هى وحدة التطوير.

وأوضح نائب الوزير أنه تم تكليف بعض مديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية بوضع الحقيبة التدريبية الخاصة بالقيم واحترام الآخر بالشراكة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج والذى نتج عنه عمل متميز ينم عن التكاتف بين جميع أعضاء المنظومة، قائلًا: إن التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديرى المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإدارى وتطوير الذات.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى إنجازات التدريب بالإدارات التعليمية ووحدات التدريب بالمدارس وجاءت الإنجازات كالتالى:

تم استهداف عدد 20283 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية لمديرى المدارس الابتدائية حضر منهم 16740 معلمًا بنسبة 83%.

وعدد 14349 من رؤساء وحدات التدريب على برنامج السلوكيات المهنية لمسئولى وحدات التدريب، وقد حضر منهم عدد 13344، بنسبة 93%، و164398 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الابتدائية جميع المواد الدراسية الأساسية، وقد حضر منهم 148122 معلمًا بنسبة 90.1%.

وقد تم استهداف عدد 13812 من المديرين على برنامج السلوكيات المهنية لمسئولى وحدات التدريب لمرحلة التعليم الإعدادى، وقد حضر منهم 12064 بنسبة 87.3%، وعدد 9948 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية مسئولى وحدات التدريب، وقد حضر منهم 9131 معلمًا بنسبة 91.8%.

وعدد 117578 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية ومادة الحاسب الآلى، وقد حضر منهم عدد 101212 معلمًا، بنسبة 86.1%.

كما وجه الدكتور رضا حجازى ببدء ورشة عمل للمدربين يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022 يقوم بها مدير إدارة التدريب للتعرف على أهداف البرنامج ومناقشة الأنشطة الواردة به، ويتم تنفيذ البرنامج لمدة ثلاث أيام فى الفترة من 9 إلى 17 فبراير 2022 باستهداف مديرى المدارس الابتدائية ومدير المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمى المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائى بالتعاون مع موجه أول المادة على مستوى الإدارة، والاتفاق مع مديرى عموم المواد الدراسية التعليمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم فريق إعداد حقيبة القيم واحترام الآخر لمديرى المدارس الابتدائية.