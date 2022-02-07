عاجل.. السيسى: التعاون الثنائى مع جيبوتى شهد نقلة نوعية فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، مع رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة، "استعرضنا كل أوجه التعاون وخصوصًا الاقتصادية وكيفية تطويرها".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتى إسماعيل عمر جيله.

وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جيبوتى فى قصر الاتحادية، إذ استعرض الرئيسان حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين.

وصافح الرئيس الجيبوتى عددا من المسؤولين الذين كانوا فى استقباله، كما صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفد المرافق للرئيس الجيبوتى.