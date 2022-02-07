آخرهم المخرج أحمد يحيى.. فبراير يفتتح أسبوعه الأول برحيل ألمع النجوم

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سيطر على الوسط الفني خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، حالة من الحزن واليأس بعد أن اختطف الموت عدد كبير من أحبائهم من قامة في التمثيل والإخراج، إلى الأهل والاقارب.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير نجوم وافتهم المنية في الاسبوع الأول من شهر فبراير

بطل مسرحية ريا وسكينة

قام الفنان نعيم عيسى أحد أبطال مسرحية «ريا وسكينة»، في واحد من شهر فبراير، بنشر نبأ وفاة زوجته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً:” إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم فقدت اعز الناس زوجتي الحبيبة الحاجة عفاف أحمد سالم تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته والهمنا الصبر والسلوان”.

رحيل والدة الفنانة لبنى ونس في 2 فبراير

توفيت والدة الفنانة لبنى ونس، مساء يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة الفنان محمود عامر، من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورحلت عن عالمنا في يوم الثلاثاء الموافق، 3 من شهر فبراير، الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر.

وفاة جلال الشرقاوي في الساعات الأولى من يوم 4 فبراير

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 4 فبراير، رحل المخرج جلال الشرقاوي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ».

وفاة والدة المنتج محسن جابر

وكتب محسن جابر في يوم 4 من شهر فبراير، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلنا عن وفاة والدته: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

أحمد العوضي ينعي خاله

وأعلن الفنان أحمد العوضي في يوم 6 فبراير، وفاة خاله، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفاة المخرج أحمد يحيى بعد صراع مع المرض

ورحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج المعروف أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض، وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شقيق المخرج الراحل أحمد يحيى، عبر موقع «فيسبوك»: انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».