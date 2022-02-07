بسبب عزوف الطلاب..النائب حسانين توفيق يوجه طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة بشأن مجموعات التقوية

/677864/بسبب-عزوف-الطلابالنائب-حسانين-توفيق-يوجه-طلب-مناقشة-عامة-بشأن-سياسة-الحكومة-بشأن-مجموعات-التقوية

وجه النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مجموعات التقوية بالمدارس على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

مجموعات التقوية بالمدارس

وأوضح النائب، أن مجموعات التقوية هي أحد السبل المشروعة في تحسين مستوى طلاب المدارس، وهي واحدة من طرق وزارة التربية والتعليم في مواجهة الدروس الخصوصية.

وأشار حسانين توفيق، إلى أنه على الرغم من تحديد بعض الضوابط الخاصة بها مع بداية العام الدراسي الحالي، وبينها أن يكون الحد الأدنى "10 جنيهات" والحد الأقصى "85 جنيها"، وتوجيه 75% منها للمعلمين، إلا أنها حتى الآن لم تؤد دورها الأساسي.

وقال النائب في طلب المناقشة العامة: "للأسف الشديد أغلب الطلاب لا زالوا يفضلون الدروس الخصوصية على حساب مجموعات التقوية، فضلا عن أن عدد كبير من المعلمين أيضا لا يفضلونها عن الدروس الخصوصية بسبب المقابل المادي."

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن عزوف الطلاب عن اللجوء لفصول التقوية داخل المدارس واستبدالها بالدروس الخصوصية أمر يستحق الدراسة بشكل جيد والتعرف على كافة الآراء، سواء المعلمين أو أولياء الأمور وكذلك الطلاب.

وشدد النائب، أنه على وزارة التربية والتعليم أن تعمل على أن يكون هناك تفعيل حقيقي لدور مجموعات التقوية لحل إشكاليات الدروس الخصوصية من ناحية، ولزيادة التحصيل الدراسي للطلاب من ناحية أخرى.