/677858/بسبب-علاقة-شذوذ-الأمن-يفك-طلاسم-جربمة-مقتل-رئيس-النادي-اليوناني

دوت الخليج

اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة نائب رئيس النادي اليوناني ويعمل مراسلا للتلفزيون القبرصي مصابا بطعنات، وتبين وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

فريق من رجال المباحث استمع لأقوال الجيران وشهود عيان لتحديد ملابسات الواقعة ، بينما قام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات، وأنه تعرف على المجني عليه قبل أسبوع.

المتهم أقام علاقة شذوذ مع المجنى عليه

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أقام علاقة شذوذ مع المجنى عليه، وفور انتهاء العلاقة اعتدى عليه بسلاح أبيض لسرقته، حيث استولى على متعلقاته من الشقة وفر هاربا. وبتقنين الإجراءات نجح رجال المباحث من ضبطه، بحوزته مبلغ مالي و3 هواتف محمولة سرقها من المجنى عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة بعد ممارسة علاقة الشذوذ معه، كما أرشد المتهم عن سلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون العقوبات

وتنص المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

و يحكم على فاعل الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، اما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.