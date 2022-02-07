/677866/السيسي-والرئيس-الجيبوتي-يشهدان-مراسم- توقيع-عدد-من-اتفاقيات-التعاون-بين-البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك عقب قمة المباحثات التي عقدت اليوم بقصر الاتحادية

دوت الخليج

التوقيع تم فى حضور الرئيس السيسى، ونظيره الجيبوتى، على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والخارجية الجيبوتية، أيضا التوقيع على مذكرة إنشاء منطقة لوجيستية فى جيبوتى، وكذلك مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة، وغيرها من المجالات فى إطار العلاقات المشتركة بين البلدين.

مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس رئيس جيبوتي وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين واستعرض الرئيسان السيسي وإسماعيل حرس الشرف.

مباحثات قمة مع إسماعيل عمر جيله

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية، مباحثات قمة مع إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي حيث من المقرر أن تشهد المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات بين مصر وجيبوتي متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية

وتتميز العلاقات بين مصر وجيبوتي متميزة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.