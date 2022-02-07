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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات و بضائع عامة، كما تم شحن 3060 طن صودا كاوية بموانئ بورسعيد.

دوت الخليج

وأكدت المنطقة، في بيان لها اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات ، وغادرته 4 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن ، بيما شهد ميناء غرب بورسعيد استقبال سفينة حاويات وسفينة البضائع العامة ( AQASIA ) المالطية ؛ لشحن 3 آلاف و60 طن صودا كاوية من الميناء.

تداول 27 سفينة وشحن 3060 طن صودا كاوية بموانئ بورسعيد

وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه غادر ميناء غرب سفينتا حاويات و أخرى بضائع عامة ، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات و بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات و سفينتي بضائع عامة ، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ ؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

تعيين 860 شاباً منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

هذا و أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر قامت بتعيين 860 شاباً، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا ، فضلاً عن توفير 338 فرصة عمل .

وقال سعفان، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 735 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وحفظ 9 تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 24 ملف أجنبي يعمل في نطاق المحافظة.

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 483 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

و فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 111 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 85 منشأة يعمل بها 7020 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد عبد الراضي، أن المديرية تلقت 54 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوى، وتبقى 21 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.