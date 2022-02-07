20 فبراير.. جامعة الجلالة تنظم مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات

وبحث الدكتور أشرف حيدر غالب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمؤتمر، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التعاون المشترك فى مجالات التدريب والبحوث والاستشارات، لتكوين قاعدة بيانات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى الاشتراك فى المشروعات البحثية والرسائل العلمية، كما شملت الاتفاقية بين جامعة الجلالة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، على التعاون فى برامج الأنشطة الطلابية، والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
يشار إلى أن جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية، التى تم افتتاحها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل عامين، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التى تطبق نظاما تعليميا عالى الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.
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