الظلم داخل الأسرة.. أبرز أسئلة رواد ركن الفتوى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن ‏واعظات الأزهر يشاركن بشكل مستمر كل عام فى ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، ‏وهذه المشاركة تحظى بقبول وإقبال كبير من جمهور المعرض وخصوصا السيدات ‏والفتيات.





وشهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ‏دورته (53) إقبالاً كبيرًا من جمهور المعرض من مختلف الفئات العمرية من مصر ‏وخارجها، وخصوصا فئة الشباب وذلك فى المشاركة السادسة على التوالى ‏بالمعرض، إذ يجيب أعضاء ركن الفتوى من المفتين والواعظات من مجمع ‏البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية- على أسئلة الجمهور ‏والحديث معهم والقرب منهم من أجل حل القضايا والمشكلات الشخصية والأسرية ‏والعائلية والمجتمعية.‏

ويسجل أعضاء ركن الفتاوى شيوخا وواعظات كل الأسئلة التى ترد إليهم من ‏الجمهور فى استمارة خاصة أعدوها مسبقا ويقومون بذلك كل عام، كما أعدوا ‏استمارة استبان يستطلعون فيها رأى الجمهور فى الركن وأبرز مقترحاتهم والقضايا ‏التى يحتاجون تكثيف الجهود وإعداد الحملات لتناولها ومعالجتها، ويمثل التنوع فى ‏الركن بين المفتين والوعظات عاملا مهما بالنسبة لزوار المعرض.‏

وأكدت شاهين أن مشاركة الواعظات فى ركن الفتوى بمعرض الكتاب ‏تكسب الواعظات خبرات كبيرة من خلال التعامل مع جمهور لا يتوفر لهم كثيرا، ‏حيث يتنوع جمهور المعرض بين الأطفال والشباب والكبار، الذكور والإناث، من ‏مختلف محافظات الجمهورية، من مصر ومن خارجها، مع تدريب الواعظات على ‏الإجابة المباشرة مع حضور الذهن مع الجمهور، وإحالة الفتوى إلى زملائها فى حال ‏عدم إلمامها الجيد بالسؤال.‏

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وقال محمد عماد، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن ‏ركن الفتوى يستقبل مئات المستفتين من الجمهور يسألون فى مختلف المجالات ‏الحياتية وما يستجد لهم من وقائع وأحداث، وكان من أبرز الملاحظات التى لفتت انتباه ‏أعضاء ركن الفتوى هذا العام هو قلة الأسئلة الواردة عن مسائل ومشكلات الطلاق ‏عن السنوات الماضية.

فيما قالت الدكتور إلهام شاهين إن من أكثر الأسئلة ورودا إلى ‏الوعظات كانت عن أمر غير متوقع وهو "الظلم وعدم المساواة داخل الأسرة"، حيث ‏أكدت أن كثرة الأسئلة عن هذا الأمر ستجعل المجمع يركز على إطلاق حملات ‏وبرامج توعوية لمعالجتها.‏

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وأشار محمد عماد إلى أن المبادرات والبرامج التى أطلقها مركز الأزهر العالمى ‏للفتوى الإلكترونية كان له دور وأثر كبير فى التوعية بمشاكل الأسرة ومسائل وكيفية ‏حلها دون نزاع أو خلاف أو اللجوء إلى القضايا والمحاكم، مثل برنامج التوعية ‏الأسرية والمجتمعية الذى جاب جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ‏المعنية فى الدولة، والدور الفعال الذى يقوم به أعضاء المركز بالتعاون مع واعظات ‏ووعاظ مجمع البحوث الإسلامية فى حل القضايا الواردة إلى وحدة "لم الشمل" التى ‏أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحفاظ على كيان ‏الأسرة والمجتمع.