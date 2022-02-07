مصر تشارك فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى لـ«الفاو» بالعراق

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا فى دورته الـ 36، والذى تستضيفه العراق على مدار يومين، وتنظمه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".





ويعقد الاجتماع فى دورته الحالية تحت عنوان "التعافى والتشغيل والابتكار من أجل نظم غذائية وزراعية أفضل وأكثر اخضرارًا وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ويشارك فى الاجتماع الوزارى الإقليمى عدد من الوزراء والخبراء من الدول الأعضاء فى المنظمة. ومن المقرر أن يستعرض السيد القصير أمام الاجتماع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والأنماط الغذائية الصحية للجميع من أجل حياة أفضل. كما يعقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية مع بعض الوزراء والمسئولين المشاركين فى الاجتماع الوزارى، للتباحث حول التعاون الزراعى المشترك.

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