عاجل- صورة تذكارية للرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية جيبوتى إسماعيل عمر جيله. وجرت مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية جيبوتى فى قصر الاتحادية، إذ استعرض الرئيسان حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين. وصافح الرئيس الجيبوتى عددا من المسؤولين الذين كانوا فى استقباله، كما صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى الوفد المرافق للرئيس الجيبوتى.

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