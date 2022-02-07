التعليم العالى: 21% زيادة فى نشر الأبحاث العلمية دوليا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول تطور النشر العلمى الدولى بمصر خلال عام 2021.





يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتشجيع النشر العلمى الدولى للجامعات والمراكز البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وما شهدته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمى الدولى لعام 2021.

أشار التقرير إلى أن مؤشر البحث العلمى الذى يُصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، موضحًا أنه وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS فقد تم نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين فى الجامعات والمراكز البحثية خلال عام 2021، بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020، كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين قاموا بنشر الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.

وأضاف التقرير أن معامل تأثير الاستشهاد بلغ 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمى (جودة الأبحاث)، وبلغ عدد الاستشهادات للأبحاث المصرية نحو 70707 خلال عام 2021.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولى فى الأبحاث المنشورة دوليًا، فقد قفزت مصر إلى نسبة 57.1% فى عام 2021، ويأتى هذا انعكاسًا لما تبذله الوزارة من دعم لمُبادرات التعاون الدولى ومشاركة مصر بأدوار أكثر فاعلية مع المُنظمات العلمية الدولية.

وأشار التقرير إلى حصول جامعة القاهرة على المرتبة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بعدد أبحاث 6539 بحثًا دوليًا وبنسبة 16.8% من إجمالى الأبحاث المنشورة، ثم جامعة عين شمس بعدد 3628 بحثًا دوليًا، ثم جامعة المنصورة بعدد 3395 بحثًا دوليًا، ثم جامعة الزقازيق بعدد 3140 بحثًا دوليًا.

وأفاد التقرير بحصول المركز القومى للبحوث على المرتبة الأولى فى المؤسسات البحثية الحكومية (المراكز والمعاهد البحثية) فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بعدد 2930 بحثًا دوليًا، ثم مركز البحوث الزراعية بعدد 1542 بحثًا دوليًا، ثم هيئة الطاقة الذرية بعدد 729 بحثًا دوليًا.

وفى مجالات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، فقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليًا 1476 بحثًا بعدد استشهادات 13794.

وأضاف التقرير أن 64 جهة بحثية مصرية قامت بنشر أبحاث دولية فى مجالات مُتعلقة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 335 بحثًا دوليًا، ثم جامعة عين شمس بعدد 179 بحثًا دوليًا، ثم جامعة المنصورة بعدد 157 بحثًا دوليًا.