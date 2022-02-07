/677847/وفاة-المخرج-أحمد-يحيى-بعد-صراع-مع-المرض-وتشييع-جثمانه-اليوم

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج المعروف أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض، وجاء نبأ وفاة على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج وكتب شقيق المخرج الراحل أحمد يحيى، عبر موقع «فيسبوك»: انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المخرج أحمد يحيى بعد صراع مع المرض.. وتشييع جثمانه اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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