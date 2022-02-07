/677844/ألقى-نفسه-من-الطابق-السابع-تفاصيل- انتحار-مسن-بإلقاء-بدار-السلام

تخلص مسن بمنطقة دار السلام، بعد أن قرر الاقدام على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقته السكنية بالطابق السابع بأحد العقارات بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط مسن من إحدي العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

مصابا بكسور وكدمات متفرقة بجسده

حيث تبين بالفحص العثور على جثة المسن، مصابا بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وأشارت التحريات الأولية التي بينت أن المسن أقدم على الانتحار من شرفة شقة بالطابق السابع، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأزهر الشريف يحذر سابق من الانتحار

الأزهر الشريف كان قد حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان، وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك». وأضاف الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده